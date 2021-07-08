



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الخميس 8-7-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 8-7-2021 والقنوات الناقلة





المقاولون العرب X الأهلي – 9 مساءً - OnTime Sports





الإنتاج الحربي X بيراميدز ز- 9 مساءً - OnTime Sports



