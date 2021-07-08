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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 8-7-2021 والقنوات الناقلة
الخميس 08/يوليو/2021 - 10:41 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الخميس 8-7-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 8-7-2021 والقنوات الناقلة
المقاولون العرب X الأهلي – 9 مساءً - OnTime Sports
الإنتاج الحربي X بيراميدز ز- 9 مساءً - OnTime Sports
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