حسام حسن يطيح بثلاثي الاتحاد الأجنبي

اتخذ حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قرارًا بالإطاحة بثلاثي الفريق الأجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن حسام حسن، قرر الاستغناء عن خدمات الثنائي الجامايكي، المهاجم روماريو وليامز والمدافع داميون.





فيما أمر بعدم تجديد التعاقد مع الجناح الأوغندي إيمانويل أوكوي، وذلك بسبب عدم التزامهم طوال الفترة الماضية، وتأخرهم بشكل متكرر في العودة والانتظام في تدريبات الفريق عقب انتهاء الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم.





أوكوي ووليامز، كانا قد تخلفا عن تدريبات الفريق السكندري، بعد الفراغ من الأجندة الدولية في شهر يونيو الماضي، على الرغم من حصولهما على كافة مستحقاتهما المالية، الأمر الذي جعل مجلس إدارة النادي يتقدم بشكوى ضد الثنائي.





كما رفض حسام حسن التجديد مع المدافع السوري عمر الميداني، والذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب عدم قناعته بمستواه الفني، وفشله في إثبات جدارته مع الفريق طوال الفترة الماضية.



