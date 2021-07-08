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سترلينغ: الحكم اتخذ القرار الصحيح

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
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قال مهاجم إنجلترا رحيم سترلينغ، إن منتخب بلاده أظهر روحاً رائعة ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على الدنمارك في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، وشدد على أن تركيز الفريق أصبح على المواجهة ضد إيطاليا في النهائي يوم الأحد.

ومنح ميكل دامسغارد التقدم للدنمارك في الشوط الأول بإستاد ويمبلي، غير أن هاري كين أكمل الانتفاضة عندما تابع ركلة الجزاء التي سددها وتم إنقاذها في الوقت الإضافي ليرسل إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها.

وقال سترلينغ: "كان أداء رائعاً، كان علينا استخراج أقصى ما لدينا، فقد كانت المرة الأولى التي تهتز فيها شباكنا في البطولة لكننا استجمعنا رباطة جأشنا وأظهرنا روحاً رائعة لنفوز بالمباراة".

وأضاف: "كان علينا التحلي بالصبر، كنا نعلم بالقوة والسرعة والشراسة في هذا الفريق أنها مسألة وقت قبل أن نتفوق وحصلنا على ركلة الجزاء في النهاية".

وتابع: "إنها خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، بمجرد أن خرجنا من الملعب انتهى الأمر ونركز على نهاية الأسبوع، خطوة بخطوة هذا ما نفعله".

وكانت ركلة الجزاء مثيرة للجدل بعد خطأ لصالح سترلينغ لكن مهاجم مانشستر سيتي يعتقد أن الحكم اتخذ القرار الصحيح.

وتابع: "دخلت منطقة الجزاء، ووضع قدمه اليمنى ولمس ساقي لذا كانت ركلة جزاء".

وجاء هدف كين ليجعل مهاجم توتنهام هوتسبير يتساوى مع غاري لينيكر في صدارة هدافي إنجلترا في بطولة كبرى بعشرة أهداف لكل منهما.

وقال كين: "هذا لا يصدق، يا لها من مباراة والفضل للدنمارك، قدمنا كل ما لدينا وحققنا ما أردناه عندما كان الأمر مهماً، رد فعلنا كان جيداً للغاية، وبلغنا النهائي على أرضنا، يا له من شعور".

وأضاف: "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ضد إيطاليا فقد قدمنا بطولة رائعة حتى الآن، مباراة واحدة أخرى على أرضها ولا نطيق الانتظار".

وكان لدى ديكلان رايس لاعب وسط إنجلترا ما يدعو للاحتفال بعد المباراة.

وأبلغ رايس هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أردت فعل ذلك من أجل جماهيرنا، مشاهدة ردود الفعل فأنا مشجع أيضاً، كنت أتمنى الوجود بينهم لكننا لم نفز بشيء بعد، إيطاليا فريق كبير لكننا جاهزون".

وتابع: "شقيقي رزق بطفلة أثناء تسجيل الهدف الثاني، إنه يبكي، فقد رُزق بطفلة، إنها ليلة استثنائية في المجمل".

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