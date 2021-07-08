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التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترب النادي الأهلي، من الإعلان بشكل رسمي على صفقة انتقال كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لنادي إنبي، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع، أن الأهلي أتم اتفاقه مع النجوم على التفاصيل المالية، حيث ستكلف الصفقة خزينة المارد الأحمر 15 مليون جنيه، إلى جانب 3 ملايين أخرى، تنازل عنها اللاعب وتخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

وتابع المصدر، أن نادي النجوم سيحصل على 3 ملايين أخرى مشروطة، بمشاركة اللاعب في 5 مباريات مع منتخب مصر والتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر، أنه من المقرر أن يكون عقد كريم فؤاد مع الأهلي لمدة 5 سنوات، يتقاضى خلالها 4 ملايين في الموسم الواحد بزيادة تصاعدية نصف مليون في الموسم.

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