السيسي يكشف دلالة انعقاد المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة من العاصمة الإدارية الجديدة



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إلى أن مصر تتشرف برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق نقلة نوعية في مختلف قضايا المرأة في دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية.



وأضاف أن موضع الدورة الثامنة هو المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة "كوفيد 19"، حيث حرصت مصر منذ اللحظة الأولى على توجيه اهتمام خاص على الحد من تداعيات هذه الأزمة على المرأة ورصدت لذلك لمخصصات إيمانا أن الاستثمار في الإنسان يبقى هو الاستثمار الأهم، وإيمانا أن المرأة هى الأكثر تأثرا عند وقوع هذه الأزمات.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من دواعي سروره المشاركة في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن الخاص بالمرأة من العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس صورة مصر الحديثة وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتعسع للجميع دون أي تفرقة.