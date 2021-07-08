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قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي لتمويل إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر
الخميس 08/يوليو/2021 - 10:47 ص
ا ش ا
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أصدر الرئيس عبد الفتاح االسيسي قرارا رقم 76
لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة
جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة
لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12 يوليو2018 و8
ديسمبر2018؛ لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت
بتاريخ 23 نوفمبر2020.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر
اليوم الخميس.
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