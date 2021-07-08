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موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، يسعي في الظفر بخدمات إبراهيم عادل جناح فريق بيراميدز خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن جدد المدير الفنى مطلبه لجهاز الكرة من جديد، وذلك من أجل بحث إمكانية تقديم عرض رسمى للحصول على خدمات جناح بيراميدز .

وجاءت رغبة الجنوب أفريقي فى ظل ثقته الكبيرة فى إمكانيات اللاعب، وذلك على الرغم من تأكيدات جهاز الكرة للمدرب فى وقت سابق بصعوبة ضمه.

ويرى بيتسو موسيمانى أن إبراهيم عادل سيكون صفقة مهمة للغاية في للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة حال الحصول على خدماته.

وارتبط اسم إبراهيم عادل بإمكانية الانتقال للنادي الأهلى فى الفترة الماضية، بعد أن حصل أمير توفيق على خدماته لمدة 5 سنوات، قبل أن تتمكن إدارة الفريق السماوى من توثيق عقده.

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