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موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي
الخميس 08/يوليو/2021 - 12:32 م
غدير أحمد
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مازال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، يسعي في الظفر بخدمات إبراهيم عادل جناح فريق بيراميدز خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن جدد المدير الفنى مطلبه لجهاز الكرة من جديد، وذلك من أجل بحث إمكانية تقديم عرض رسمى للحصول على خدمات جناح بيراميدز .
وجاءت رغبة الجنوب أفريقي فى ظل ثقته الكبيرة فى إمكانيات اللاعب، وذلك على الرغم من تأكيدات جهاز الكرة للمدرب فى وقت سابق بصعوبة ضمه.
ويرى بيتسو موسيمانى أن إبراهيم عادل سيكون صفقة مهمة للغاية في للقلعة الحمراء فى الفترة المقبلة حال الحصول على خدماته.
وارتبط اسم إبراهيم عادل بإمكانية الانتقال للنادي الأهلى فى الفترة الماضية، بعد أن حصل أمير توفيق على خدماته لمدة 5 سنوات، قبل أن تتمكن إدارة الفريق السماوى من توثيق عقده.
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