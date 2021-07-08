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بوجبا يقترب من باريس سان جيرمان

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلامية فرنسية أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ يبحث عن نادي جديد لموكله.

وأشارت إذاعة RMC sport الفرنسية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل وعلى الرغم من رغبة المان يونايتد في استمراره لأكثر من ذلك لكن على ما يبدو أن النجم الفرنسي يمتلك خطة أخرى.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن رايولا تواصل مع باريس سان جيرمان الذي يرغب في الفوز بخدمات بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أنه على الرغم من ارتباط اسم بوجبا بريال مدريد إلا أن باريس سان جيرمان يعتبر الأقرب للتعاقد معه كما أن النجم الفرنسي نفسه أصبح أكثر انفتاحًا على الانتقال لمشروع طموح مثل مشروع النادي الباريسي.

وأفادت الإذاعة الفرنسية بأنه سبق واشترط الشياطين الحمر في الصيف الماضي الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع بوجبا ولكن الآن وقبل 5 أشهر فقط من قدرة النجم الفرنسي على التعاقد مع أي نادي فسينخفض هذا المبلغ كثيرًا.

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