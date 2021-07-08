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السيسي: نحن أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية حول وضع المرأة في الإسلام

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أننا مازلنا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بالمكانة اللائقة.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إلى أن منظومة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة ورئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، مضيفا: "نحن أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية حول وضع المرأة في الإسلام".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ديننا الحنيف أعطى للمرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام.

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