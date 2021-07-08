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لأولوية تزويد الوقود.. تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بعين شمس

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس المتهمين بقتل سائق مركبة توك توك بسبب أولوية تزويد الوقود حال تواجدهم بمحطة وقود بعين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا مفاداه مقتل شخص بمحطة وقود بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين تشاجروا مع المجني عليه؛ بسبب أولوية تزويد الوقود داخل محطة الوقود وتطورت المشاجرة حتى انهالوا عليه بالضرب وقاموا بطعن المجني عليه في قلبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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