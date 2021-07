بدء حجز دورات أساسيات التحول الرقمي بمركز تدريب الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء الحجز في دورات أساسيات التحول الرقمي FDTC بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع للديوان العام والذي تم إعتماده من المجلس الأعلى للجامعات كأول مركز معتمد خارج الجامعات على مستوي الجمهورية.



أكد محافظ الشرقية على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية لرؤية مصر الرقمية عام ٢٠٣٠م لمحو الأمية الرقمية وبناء إستراتيجية التحول الرقمي والإستفادة من تطبيقاتها المختلفة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة شرعت في تفعيل البروتوكول بينها وبين المجلس الأعلى للجامعات لعقد الدورات بمعامل التدريب بالمركز مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.



ومن جانبه أشار الأستاذ ممدوح الشرقاوي مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا أنه تم فتح باب الحجز لعدد من البرامج الإلزامية والإختياريه ومنها...



Mandatory ( 5 Modules ) خمس برامج إلزامية



Elective( 2 Modules ) برنامجيين إختياريين



· Fundamentals of IT & Operating system



· World processing



· Presentations



· Spreadsheets



· Fundamentals of Data base



· Distance Learning& Virtual



· Network



· Web search



· Mobile Applications



· Cloud Computing





وأضاف مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الإنتهاء من تنفيذ دورة إعداد المدربين لدورات التحول الرقمي خلال الفترة من ٢٧ إلي ٣٠ يونيو ٢٠٢١م والتي عقدت بمقر مكتبة مصر العامة بالزقازيق.



يذكر أن المركز يضم نخبة من المتدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم بإستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.