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رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع سيرجيو راموس في ثالث صفقاته

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

ويرتبط راموس بعقد مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين حيث سيبقى في النادي حتى عام ٢٠٢٣ بعدما اجتاز اللاعب الدولي الفحص الطبي.

وكان راموس قد رحل عن ريال مدريد بعدما قضى ١٦ موسمًا داخل قلعة النادي الملكي نجح خلالهم في التتويج بالعديد من الألقاب.

وأصبح سيرجيو راموس الصفقة الثالثة التي يتعاقد مع باريس سان جيرمان بعد الدولي الهولندي فاليندوم، والمغربي أشرف حكيمي.

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