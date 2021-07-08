Advertisements

السيسي يكشف الهدف من إنشاء منظمة تنمية المرأة بمصر

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بدء عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها في مصر، وهي أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، والنهوض بها في مجتمعاتنا، هو مكتسب جديد.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إلى أن المنظومة تسعى للنهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، لافتا إلى أنه منذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ فأن مصر لم تدخر جهدا لدعمها فنيا ولوجيستيا.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه قد اصدر توجيهات بتحمل مصر تسديد مصر حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، او تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.
وتابع أن مصر خصصت باعتبارها دولة المقر مبنى مستقل ومتميز به كافة التسهيلات والخدمات، مؤكدا أن لديه اهتمام خاص أن يتم إنشاء مركز فكر بحثي في إطار المنظمة يضاهي المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض باحوال المرأة في عالمنا الإسلامي.
واعرب عن تطلعه أن يتم توجيه اهتمام خاص لإيجاد أواصر قوية بين هذه المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال لإثراء نشاطها، وصياغة برامج تعاون مشتركة، مطالبا الدول التي لم تنضم للمنظمة الانضام إليها.

أخبار تهمك

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع سيرجيو راموس في ثالث صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل