عيد الأضحى 2021.. تعرف على أحكام الأضحية وآداب المضحي

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك، وينتظر المسلمون العيد لذبح الأضحية، وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعضَ أحكام الأضحية وآداب المضحِّي، حيث ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظم شأنها

شروط المضحي في عيد الأضحى 2021:

- شرط صاحبِ الأضحية أن يكون مسلمـًا.

- أن تكون هناك نية للتضحية؛ وذلك لتفترق هذه القربة عن غيرها.

- أن تكون الأضحية ملكـًا له.

- أن يكون عاقلًا.

- ألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى.