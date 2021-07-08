Advertisements

عيد الأضحى 2021.. تعرف على أحكام الأضحية وآداب المضحي

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
Advertisements
اقترب موعد عيد الأضحى المبارك، وينتظر المسلمون العيد لذبح الأضحية، وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعضَ أحكام الأضحية وآداب المضحِّي، حيث ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظم شأنها
 
شروط المضحي في عيد الأضحى 2021:
- شرط صاحبِ الأضحية أن يكون مسلمـًا.
- أن تكون هناك نية للتضحية؛ وذلك لتفترق هذه القربة عن غيرها.
- أن تكون الأضحية ملكـًا له.
- أن يكون عاقلًا.
- ألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى.
- ألا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البر.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع سيرجيو راموس في ثالث صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 9 ساعات

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 18 ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

10:20 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل