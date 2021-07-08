Advertisements

"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حصاد العمليات التي تم إجراؤها بمجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل به رئاسيًا في منتصف فبراير 2021، حتى انقضاء النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة بلغ إجمالي فحوص الأشعة التشخيصية والعمليات الجراحية 20.000، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأوضح بيان الهيئة، تراوحت حدة العمليات التي تم إجراؤها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ما بين عمليات متقدمة وكبرى، إلا أن أغلب العمليات التي تم إجراؤها داخل المجمع خلال الـ5 أشهر الماضية، هي عمليات ذات مهارة خاصة أي تتطلب مهارة ودقة عالية في الإجراء، وهو ما يعكس وجود استشاريين مهرة ضمن صفوف الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة.

وتابعت الهيئة في بيانها، يقدم مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية كل الخدمات الطبية والعمليات الجراحية في كافة التخصصات، والتي يبلغ عددها 2300 خدمة طبية، يتم تقديمها لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما يخدم المجمع قاطني إقليم القناة كله، ولا تقتصر الخدمة على أهالي محافظة الإسماعيلية فقط.

واستكمل البيان، شملت قائمة التخصصات التي يضمها مجمع الإسماعيلية الطبي، 30 تخصص طبي، مؤكدًا على أنه يتوافر به أهم التخصصات الطبية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى داخل الأقسام المختلفة بالمجمع، ومن أهمها خدمات علاج أمراض (العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، القلب والصدر، الأنف والأذن، النساء، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الكُلى، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير، القساطر القلبية، العلاج الطبيعي، الحقن المجهري، طب الجنين، السمعيات والتخاطب، طب الأشعة، التمريض).

هذا ولفت البيان، أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي عملاق تبلغ طاقته الاستيعابية 423 سرير، منهم 285 سرير إقامة داخلية للمرضى، علاوة على 63 سرير رعاية، 14 غرفة عمليات، 32 حضانة، إلى جانب 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، فيما يقدم المجمع كافة الخدمات الطبية والعلاجية وخصوصًا الدقيقة والمتقدمة، وهو مجهز على أعلى مستوى بما يضاهي المعايير العالمية، كما يستقطب مجمع الإسماعيلية الطبي أمهر الاستشاريين في مصر لإجراء كافة الجراحات الدقيقة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بينما يستمر تدريب الطواقم الطبية والتمريض من العاملين به بهدف تقديم أفضل خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديدة من أبناء إقليم القناة وفق أحدث معايير الجودة العالمية.
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)
"الرعاية الصحية": إجراء 20.000 فحوص أشعة وعمليات جراحية متقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الرعاية الصحية

أخبار تهمك

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع سيرجيو راموس في ثالث صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل