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السيسي: تمكين المرأة هو كلمة السر في بناء حضارات يشار لها بالبنان

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستسعى خلال العامين المقبلين خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على قضيتين باعتبارهما أكثر الحاحا.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إلى أن هذه القضيتين هما التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وارساء قيم المساواة بين الجنسين، أما القضية الثانية فهى مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.
وأكد أن الغاية الأساسية التي ننشدها جميعا هى تحقيق التقدم والنهضة في دولنا، ولكن ذلك لن يتم دون تمكين حقيقي للمراة في كافة مجالات، منوها بأن تمكين المرأة هو كلمة السر في بناء حضارات يشار لها بالبنان، ويجب منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في مختلف المجالات.
واعرب عن تطلعه أن يخرج المؤتمر الوزراء الثامن بقرارات من شأنها تحقيق التقدم المنشود للمرأة في عالمنا الإنساني.

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