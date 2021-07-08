إجراء 20 ألف عملية جراحية بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن أجراء 20 ألف عملية جراحية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل به رئاسيًا في منتصف فبراير 2021، حتى انقضاء النصف الأول من العام الجاري.



وأوضحت الهيئة، العمليات الجراحية التي تم إجراؤها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ما بين عمليات متقدمة وكبرى، إلا أن أغلب العمليات التي تم إجراؤها داخل المجمع خلال الـ5 أشهر الماضية، هي عمليات ذات مهارة خاصة أي تتطلب مهارة ودقة عالية في الإجراء، وهو ما يعكس وجود استشاريين مهرة ضمن صفوف الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة.



وتابعت الهيئة أن مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية كل الخدمات الطبية والعمليات الجراحية في كافة التخصصات، والتي يبلغ عددها 2300 خدمة طبية، يتم تقديمها لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما يخدم المجمع قاطني إقليم القناة كله، ولا تقتصر الخدمة على أهالي محافظة الإسماعيلية فقط.



وشملت قائمة التخصصات التي يضمها مجمع الإسماعيلية الطبي، 30 تخصص طبي، مؤكدًا على أنه يتوافر به أهم التخصصات الطبية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى داخل الأقسام المختلفة بالمجمع، ومن أهمها خدمات علاج أمراض (العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، القلب والصدر، الأنف والأذن، النساء، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الكُلى، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير، القساطر القلبية، العلاج الطبيعي، الحقن المجهري، طب الجنين، السمعيات والتخاطب، طب الأشعة، التمريض.



يذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يبلغ طاقته الإستيعابية 423 سرير، منهم 285 سرير إقامة داخلية للمرضى، علاوة على 63 سرير رعاية، 14 غرفة عمليات، 32 حضانة، إلى جانب 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، فيما يقدم المجمع كافة الخدمات الطبية والعلاجية وخصوصًا الدقيقة والمتقدمة، وهو مجهز على أعلى مستوى بما يضاهي المعايير العالمية، كما يستقطب مجمع الإسماعيلية الطبي أمهر الاستشاريين في مصر لإجراء كافة الجراحات الدقيقة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بينما يستمر تدريب الطواقم الطبية والتمريض من العاملين به بهدف تقديم أفضل خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديدة من أبناء إقليم القناة.

