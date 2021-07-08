افتتاح مركز Teleradiology (قراءة الأشعة عن بعد) بهيئة المستشفيات التعليمية





تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريه بتحسين مستوى الخدمات الطبيه المقدمه للمواطن المصري، وبرعايه وزيره الصحه، واستكمالا لدور الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية كمؤسسه تعليميه بحثيه، وكعادتها دائما فى تقديم كل ما هو جديد لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بها، قامت الهيئة بافتتاح مركز قراءة الأشعات عن بعد (Teleradiology) لتقديم خدمة قراءة جميع الأشعات عن بعد على مدار الساعة.



وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأن إفتتاح هذا المركز يأتى فى إطار اضطلاع الهيئة بدورها الريادي فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، لتقديم خدمة طبية متميزة داخل وحدات الهيئة، على أيدى فرق طبية حاصلة على أعلى مستوى من التدريب والخبرات المكتسبة، ولم يكن ليتسنى لنا افتتاح مثل هذا المركز لولا أن الهيئة تزخر بمجموعة متميزة من الكوادر الطبية، حيث يوجد بالهيئة 1800 علمى وسيتم قريبا تعيين 1200 ليصبح المجموع 3000 طبيب علمى، مما أتاح لنا افتتاح هذا المركز وتشغيله بأيدي أبناء الهيئة، دون الحاجة إلى الإستعانة بأي جهة أخرى، ويعتبر هذا أول مركز على مستوى القطاع الصحى الحكومى في تقديم خدمة كتابة تقارير الأشعة عن بعد بما فيها أشعة الطواريء مما يساهم في إنقاذ ارواح الكثيرين.



وأضاف بأن التكلفة الكلية للمركز بلغت 5 مليون جنيه، ويقوم بتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، وقد تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتوفير البرنامج الخاص بالمركز، وفى نفس الوقت تم التعاقد مع الشركة لإدخال PACS في 13 مستشفي ومعهد، لتمتزج الخدمة الرقمية والأرشفة الطبية الكاملة مع خدمة الكتابة عن بعد في نموذج ذو معايير عالمية، وذلك حرصا منا على تقديم خدمة طبية متكاملة داخل وحدات الهيئة، ونرحب بتقديم المساعدة لأي جهة صحية ترغب فى الاستفادة من هذه الخدمة، ويتيح المركز تقديم هذه الخدمة المتميزة للمرضى من المحافظات النائية مثل مطروح والوادى الجديد واسوان على أيدي نخبة من الإستشاريين فى مجال الأشعة، دون الحاجة إلى تحمل مشقة السفر إلى القاهرة، وكل هذا من شأنه رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى، وهو هدف نسعى جميعا لتحقيقه.