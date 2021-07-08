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التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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توفير مراجعة لمادتى اللغة الألمانية والعربية لطلاب 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير مراجعة اليوم الخميس، في مادتي اللغة الألمانية واللغة العربية، وسيبدأ مع بث مباشر لمراجعة اللغة الألمانية مع ياسر عبد الرحمن الساعة 2 ظهرًا، ثم البث المباشر لمراجعة اللغة العربية مع محمود زكي الساعة 7 مساءً، ويمكن أيضًا مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانية من خلال منصة حصص مصر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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