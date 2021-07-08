اتفاقية تعاون وتبادل ثقافى بين نقابة كتاب مصر واتحاد داغستان





وقعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والناقد الدكتور علاء عبد الهادى، اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي مع اتحاد كتاب جمهورية داغستان، برئاسة الدكتور مجمد أحميدوفتش أحميدوف.













وقال الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، إن الاتفاقية جاءت انطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى (النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر)، و(اتحاد كتاب داغستان) في دعم أواصر العلاقات الثقافية بين أعضائهما، من أجل الوصول إلى تحقيق تعاون ثقافي بين الأدباء والكتاب في الدولتين الصديقتين.

















وقد ، اتفق الطرفان على ماياتي:

1- ترجمة مختارات للأعمال الأدبية في كل من الدولتين لزيادة الوعي الثقافي المتبادل بين الشعبين المصري والداغستاني، وتبادل ترجمة أعمال الكتاب في البلدين.

2- دعم العلاقات الثقافية المتبادلة بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، و اتحاد كتاب داغستان، وذلك بنشر الكتب الأدبية، وأعمال الكتاب و الشعراء في الدولتين، بخاصة تلك التي تسلط الضوء على تاريخ العلاقات الثقافية والأدبية المصرية والداغستانية السابقة والمعاصرة.













3- أن يتبادل الطرفان الوفود بواقع وفد واحد كل عام لكليهما، على أن يتشكل الوفد من عضوين على الأقل، ولمدة أسبوع، يتخلله نشاط ثقافي يتضمن محاضرات وندوات ولقاءات فكرية وأدبية، بحيث يتكفل الضيف بتذاكر سفر أعضائه، ويتضمن ذلك الفاعليات الأدبية الكبرى في الدولتين.

















4- أن يتبادل الطرفان الدوريات التي تصدر عن كل منهما بواقع عشر نسخ من كل عدد للدورية الواحدة، وكذلك المطبوعات والوثائق التي يهتم بها الطرفان.

















5- تنظيم احتفالات مشتركة في مختلف المناسبات الأدبية و التي ينظمها الطرفان.













6- تعزيز العلاقات الأدبية المتبادلة من خلال النشر على المواقع الأدبية بشبكة المعلومات الدولية (شبكة الإنترنت) وتنفيذ أعمال أدبية مشتركة بين المواقع الأدبية على الشبكة.













7- أن يقدم كل من الطرفين إلى أعضاء الهيئة الثقافية الأخرى التسهيلات اللازمة في حدود إمكاناته، على أن يحمل العضو كتاب توصية أو تنسيب من هيئته.













8- أن ينشر كل طرف في وسائل النشر الخاصة به ملفًا سنويًّا عن الأدب والفكر، في بلد الطرف الآخر على أن يتولى كل طرف إعداد الملف المتعلق به وتزويد نظيره به متضمنًا تعريفًا بمطبوعاته.













9- الاشتراك في معارض الكتب التي تقام في كل من الدولتين.













10- أن يلتقي ممثلون عن الطرفين إذا دُعِيَ أحدهما لذلك من أجل إجراء مباحثات أو استشارات مستجدة في كل مايتعلق بالقضايا الأدبية والثقافية.













11- أن يقوم الطرفان بوضع برامج تنفيذية لنشاطهما المشترك تنفيذًا لبنود الاتفاق.

















ويسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ما لم يرغب أحد الطرفين في تعديلها، وفي حالة عدم إبداء أي من الطرفين الرغبة في إنهائها كتابيًّا قبل انتهاء مدتها بستة أشهر، تعتبر الاتفاقية مجددة تلقائيًّا لمدة أخرى مماثلة.