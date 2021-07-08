Advertisements

ضبط 50 طربة حشیش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنیة من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش بالإسماعيلية.

وأكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبو صویر بمدیریة أمن الإسماعیلیة قیام (شخصین، مقیمان بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشیش متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السیارات بدائرة المركز، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشیش وزنت 5 كیلو جرام – 3 ھواتف محمولة).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسیارة لنقل وترویج المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، لاسیما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامیة القائمة على ترویجها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مواد مخدرة حوادث الفجر الفجر الإسماعيلية

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 17 ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 7 دقيقة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على السيارات

منذ ثلث ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بـ"125 فرش حشيش".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بالبحيرة

سقوط عصابة مخدر الموت في سوهاج

بـ"كوكتيل مخدرات ودهب وفلوس".. سقوط 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية

الداخلية تحبط ترويج 104 طربة حشيش

القبض على اثنين من تجار الكيف بالقاهرة

مكافحة المخدرات تلاحق تجار الكيف في 5 محافظات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

11:42 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل