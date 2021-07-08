ضبط 50 طربة حشیش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنیة من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش بالإسماعيلية.





وأكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبو صویر بمدیریة أمن الإسماعیلیة قیام (شخصین، مقیمان بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشیش متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السیارات بدائرة المركز، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشیش وزنت 5 كیلو جرام – 3 ھواتف محمولة).





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسیارة لنقل وترویج المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.



