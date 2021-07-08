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وزير الخارجية يكشف مطلب مصر امام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى وزير الخارجية سامح شكرى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قال فيها إنه سيحث مجلس الأمن الدولى على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر بشأن قضية سد النهضة.



وقال شكرى فى مقابلته مع الوكالة الأمريكية إن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.



وأوضح وزير الخارجية، الموجود فى نيويورك حاليا استعدادا لجلسة مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، إن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن فى ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين من سد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد، والذى قال إنه ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

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