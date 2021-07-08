الحكومة: التعامل مع 103 آلاف شكوى واستغاثة للمواطنين يونيو الماضي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشهر يونيو الماضى، فى حل مشكلات المواطنين، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بهذا الشأن.



وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة قامت بتلقي ورصد (103) آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو 2021، وتعاملت معها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء على تيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.



وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه تم الانتهاء من مراجعة (98) ألف شكوى وطلب، وتوجيه (78) ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ (20) ألف شكوى، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وأنه جار استكمال فحص (5) آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها، مضيفًا أن نصيب الوزارات بلغ 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما بلغ نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، وباقي الجهات الأخرى 7%.



وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلي أن فرق العمل بالجهات الحكومية بذلت جهودًا كبيرة لفحص الشكاوى الموجهة لها واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجتها، ومن بين تلك الجهات وزارات الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية؛ والنقل، والأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدًا أنها حققت نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها خلال الشهر، كما حققت محافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، والغربية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، وبورسعيد نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، وحققت ايضًا جامعات قناة السويس، والقاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، وطنطا، وبنها معدلات متميزة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، بالإضافة إلي نسب الإنجاز المرتفعة وسرعة معالجة وحسم الشكاوى التي حققها كل من البنك المركزي المصري، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موجها الشكر لكل المسئولين عن الجهات المعنية، الذين يبدون تعاونا كبيرا للتعامل مع شكاوى المواطنين.



وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن أبرز موضوعات الشكاوى التي تركزت جهود الجهات للاستجابة لها خلال الشهر الماضى تمثلت في شكاوى الخدمات الصحية، في ضوء التعليمات المستديمة لرئيس مجلس الوزراء بأن يكون على رأس أولويات عمل المنظومة، تلقي واستقبال ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين في مجال الصحة، والتنسيق الدائم مع المسئولين في كافة الجهات والمستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيرًا إلي أن المنظومة تلقت ورصدت حوالي (13) ألف شكوى واستغاثة في قطاع الصحة خلال الشهر، حيث تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية.



ونوه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الشكاوي والطلبات تضمنت أيضًا (7674) شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، بنسبة 60% من الشكاوى والاستفسارات الواردة في هذا الشأن، والتي تركزت حول مواقع مراكز تلقي اللقاح، وطلبات تغيير موعد أو تأجيل تلقي اللقاح، أو تغيير نوعه، أو مكان تلقي اللقاح، وكذلك طلبات استعجال الحصول عليه، وأيضا شكاوى من تأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقي اللقاح، مؤكدًا أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة والسكان التي اضطلعت بمتابعتها مع المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها.



وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلي أن عدد الشكاوى التي كان لها أولوية أولى خلال الشهر بلغ (2896) شكوى واستغاثة لمواطنين من محافظات الجمهورية، والتي تطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة، مؤكدًا أن هذه الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، كما كان للمستشفيات الجامعية دور في تحقيق استجابات سريعة لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات التي تنذر بوقوع ضرر على المواطنين وممتلكاتهم وتتطلب تدخلًا سريعًا، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت (3827) شكوى واستغاثة طوارئ متنوعة، وقامت بالتعامل معها لدرء المخاطر، ومنها (أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط - أسلاك كهرباء مكشوفة - كسر مواسير أو تسريب غاز - أغطية بالوعات مفقودة أو تالفة – تلف أو حفر في بعض الطرق والشوارع - طفح أو انفجار وصلات الصرف الصحي)، موضحًا أنه تم توجيه جميع الشكاوى فور تلقيها لفرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والنقل، والمحافظات المختصة، والتي قامت باستجابات مميزة لإزالة أسباب بعض تلك الشكاوى ذات الخطورة.

