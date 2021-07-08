كشف ملابسات واقعة سرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الشباك بالخليفة





نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي في كشف ملابسات واقعة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الشباك" بالخلفية.



حيث تبلغ لقسم شرطة الخلیفة بمدیریة أمن القاھرة من (شخصین) بإكتشافهما سرقة مسكنيهما والإستیلاء على (مبالغ مالیة - عدد 4 ھواتف محمولة –متعلقات شخصیة ومشغولات ذھبیة).



و بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائیة – مقیم بدائرة قسم شرطة الجمالیة).



و عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سیارة "ملكه" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعتین.



وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعتین حیث أقر بتمكنه من التسلل للشقتین والإستیلاء على

المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى علیھا بمسكنه، كما عُثر بداخل الشقة سكنه على فرن كھربائى "یُستخدم فى صهر المشغولات الذھبیة وتحويلها إلى سبائك ذھبیة".



وبإستدعاء المجنى علیهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وأقر بمزاولته

نشاطًا إجرامیًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".



وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (عدد 4 ھواتف محمولة – عدد من المتعلقات الشخصیة والمشغولات الذھبیة) وأقر بقیامه بصهر المشغولات الذھبیة المستولى علیها (لإخفاء معالمھا) بإستخدام الفرن المضبوط بحوزته، وتحويلها إلى سبائك ذھبیة والتصرف فیها بالبیع لدى عملائه حیث تم بإرشاده ضبط (عدد 3 سبائك ذھب - سلسلة ذھبیة - مشغولات فضیة

وإكسسوارات "من متحصلات وقائع سرقة") لدى إثنین من عملائه "سیئ النیة" ) أمكن

تحدیدھما وضبطهما، وأضاف بقیامه بإنفاق المبالغ المالیة المستولى علیها ومتحصلات بیع السبائك الذھبیة على متطلباته الشخصیة وشراء أسهم بمحل مصوغات ذھبیة وباستدعاء المجنى علیهم إتهموه بالسرقة.



و تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.