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بعد اقتحام طالبان.. الحكومة الأفغانية تستعيد عاصمة الإقليم

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن قوات الحكومة الأفغانية اليوم الخميس، نجحت بـاستعادة السيطرة على عاصمة مقاطعة غربية اقتحمتها حركة طالبان في اليوم السابق وتم نشر مئات من القوات الجديدة في المنطقة.

وقالت إن بعض المعارك ما زالت مستمرة على أطراف قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس المتاخم لدولة تركمانستان الواقعة في وسط آسيا. 

واستولى المتمردون يوم الأربعاء على مبان حكومية رئيسية في المدينة بما في ذلك مقر الشرطة في إطار تقدم مثير لطالبان يتكشف مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد تدخل استمر 20 عاما.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد أمان انه " (عادت) المدينة بالكامل لسيطرتنا ونقوم بعمليات ضد طالبان في ضواحي المدينة." 

وقالت الوزارة إنه قتل 69 من مقاتلي طالبان في عمليات جديدة على أطراف قلعة ناو، أول عاصمة إقليمية رئيسية يدخلها المتمردون الإسلاميون في هجومهم الأخير. كما قالت الوزارة على تويتر إن القوات الحكومية صادرت أيضا كمية كبيرة من أسلحة وذخائر طالبان.

وتقع بقية محافظة بادغيس في أيدي طالبان. ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن طالبان استولت على أكثر من 100 منطقة في أفغانستان. 

وتقول طالبان إنها تسيطر على أكثر من 200 منطقة في 34 مقاطعة تضم أكثر من نصف البلاد. ولا تزال المدن الرئيسية وعواصم المقاطعات تحت سيطرة الحكومة.

كان المتمردون يسيطرون على الأراضي منذ أسابيع، لكنهم سارعوا في زحفهم مع إخلاء الولايات المتحدة لقاعدتها الأفغانية الرئيسية، منهية فعليًا التدخل الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة طالبان الإسلامية الراديكالية في عام 2001. 

وكان تقدم طالبان دراماتيكيًا بشكل خاص في المقاطعات الشمالية حيث لطالما تم إبعادهم. لا يزال وقف بدء محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين غير حاسم.

في وقت لاحق من اليوم الخميس، من المقرر أن يعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانسحاب الأمريكي، الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية هناك وأثار انتقادات.

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طالبان الحكومة الافغانية

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