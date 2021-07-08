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الأمم المتحدة: زوال جائحة كورونا لا يزال بعيداً

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم حاجز الأربعة ملايين، وعلى إثر ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى بذل أكبر جهد عالمي ومضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل.

وقال غوتيريش: "بلغ العالم اليوم معلماً قاتماً آخر في سياق جائحة كورونا، فقد وصل عدد من فقدوا حياتهم بسبب الفيروس أربعة ملايين شخص".

ووصف الأرقام بأنها "حصيلة مأساوية" تفوق تعداد سكان دولة واحدة من بين كل ثلاثة بلدان على وجه الأرض.

وحذر، من أن سرعة تفشي الفيروس تتجاوز إيقاع توزيع اللقاحات، قائلا: "جليّ أن زوال الجائحة لا يزال بعيداً، فقد مات أكثر من نصف ضحاياها في هذا العام".

وأكد الأمين العام أن اللقاحات تمنح بصيصاً من الأمل "لكن معظم العالم لا يزال في الظل"، مشيرا إلى أن خلاصة القول، يحتاج العالم إلى خطة عالمية ترمي إلى مضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل، وضمان توزيعها العادل باستخدام مرفق كوفاكس كمنصة.

ولفت إلى الحاجة إلى تنسيق التنفيذ والتمويل ودعم استعداد البلدان وقدرتها على تنفيذ برامج التحصين، مع التصدي في الوقت ذاته للمشكلة الخطيرة المتمثلة في تردد الناس في الإقبال على أخذ اللقاحات.

وأكد الأمين العام أن العدل في توفير اللقاحات "هو أعظم اختبار أخلاقي نواجهه الآن في عصرنا الحاضر".

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