Advertisements

مسئولو "الإسكان" يتفقدون نماذج تشطيب الوحدات السكنية بأبراج الإسكان البديل بـ"مثلث ماسبيرو"

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:00 م
جانب من التفقد
جانب من التفقد
أحمد الشيخ
Advertisements

والبرج الاستثماري

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، نماذج تشطيب الوحدات السكنية بمشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز.

كما تابع مسئولو الوزارة، سير العمل بمشروع أبراج النيل ماسبيرو الجارى تنفيذها بالمنطقة، ومشروع أبراج ماسبيرو( فندقى - سكنى وإدارى)، وذلك لإزالة أى معوقات حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المحددة لها.

وخلال جولته بالموقع، اجتمع المهندس كمال بهجات، مع مسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وَطالب  بدفع معدلات التنفيذ وتكثيف فرق العمل بالموقع والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.



جدير بالذكر أن مشروعات الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان تطوير مثلث ماسبيرو

أخبار تهمك

الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على السيارات

منذ أقل من نصف ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 19 ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ نصف ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يتابع تنفيذ الأبراج السكنية بمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"

مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات منطقة" مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة

وزير الإسكان يعقد إجتماع موسعا لمتابعة مشروعات تطوير عدد من المناطق بمحافظة القاهرة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة

نسبة الإنجاز 65%.. إلى أين وصل الموقف التنفيذى لأبراج مثلث ماسبيرو؟

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

11:42 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل