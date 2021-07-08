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189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر يونيو، حيث تعامل الفريق مع عدد ١٨٩ شكوي سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لعدد 10 حالات، كما تم إيداع عدد 16 حالة لمواطنين بلا ماوي (مسنين – أطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخري، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 6 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا ماوي على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي.
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)
189 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع للتضامن خلال شهر يونيو (صور)

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