حقيقة تعدي شخصين على مواطن والتسبب في وفاته بكفر الشيخ

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداول على أحد المواقع الإخباریة بشأن مقطع فیدیو یظهر خلاله أحد الأشخاص یتضرر من قیام شخصان بالتعدى على والده والتسبب فى وفاته.





وأكد المصدر أن حقیقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة قلین بمحافظة كفر الشیخ بین طرف أول: (أحد الأشخاص - مقیم بذات القریة "مصاب بحروق متفرقة بالجسم")، طرف ثان: (أحد الأشخاص، وشقیقه "لھما معلومات جنائیة" – مقیمان بذات القریة)، وذلك إثر خلافات مالیة بین الطرف الثانى ونجل الطرف الأول قام على إثرھا الطرف الثانى بالتوجه إلى منزل نجل الطرف الأول وتبین عدم تواجد نجل الطرف الأول فحدثت مشادة كلامیة بينهما قام على إثرھا الطرف الثانى بإلقاء مادة سریعة الإشتعال "بنزین" على الطرف الأول وإشعال النیران به مما أحدث إصابته التى أودت بحیاته.





وعقب تقنین الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنیة بمدیریة أمن كفر الشیخ من ضبط مرتكبى الواقعة.





وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة والعرض على النیابة العامة.



