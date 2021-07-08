أمن الإسماعيلية يضبط 50 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين، وذلك حال استقلالهما أحد السيارات.



وكانت البداية عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير مفادها قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، والعقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات.



وتم وضع خطة سرية محكمة وعمل عدة كمين سرية ثابته ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المتهمين، وتم ضبطهما حال استقلالهما أحد السيارات وبتفتيشها عثر بداخلها علي 50 طربة من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والسيارة لتنقل وترويج المخدرات، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملائهما، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

