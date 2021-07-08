Advertisements

أمن الإسماعيلية يضبط 50 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين، وذلك حال استقلالهما أحد السيارات.

وكانت البداية عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير مفادها قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، والعقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات.

وتم وضع خطة سرية محكمة وعمل عدة كمين سرية ثابته ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المتهمين، وتم ضبطهما حال استقلالهما أحد السيارات وبتفتيشها عثر بداخلها علي 50 طربة من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والسيارة لتنقل وترويج المخدرات، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملائهما، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أخبار تهمك

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 20 دقيقة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 9 دقيقة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 17 ساعة

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على السيارات

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

11:42 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل