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عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن إصدار قرار، بإسقاط الجنسية المصرية عن سعد رضا شبل محمود سعد من مواليد الولايات المتحدة، وإسقاط الجنسية عن سعيد حسين فرج الله حسين من مواليد القاهرة وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون إذن سابق.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.

وكان أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المُبسّط الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التي تم إنشاؤها في عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعي جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.

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