دبلوماسي سابق: مصر قادرة على تحقيق ما يتيح نجاح التفاوض عبر مجلس الأمن (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فلسفة إدارة أي نهر مشترك هي علاقة قائمة على التفاعل البناء بين دول المنابع ودول المصب.





وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه لا يمكن تنمية نهر من دول منابعه فقط، والنهر كتلة جغرافية وبيئة كاملة لابد من إدارتها بشكل مشترك، والنهر ملكية مشتركة، ولا يعنى نبوعه من أرضك أنه ملكك".



