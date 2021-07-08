الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على السيارات

كشف المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما يتم تداوله من منشور يزعم فرض وزارة المالية رسومًا جديدة على السيارات.





وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على السيارات، وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أن الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات بكافة فئاتها كما هي دون أي زيادات جديدة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.





وفي سياق متصل، يتم إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاته، مع تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين (بنزين كهرباء) هايبرد، وذلك حتى 1600سم3 لتخضع لضريبة جمركية 30%، مع إخضاع السيارات الهايبرد التي تتجاوز سعتها اللترية 1600سم3، إلى ضريبة جمركية 100%، هذا فضلًا عن منح الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة السيارات الواردة في إطار الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر، والتي منها (دول الاتحاد الأوروبي- دول اتفاقية أغادير- دولة تركيا وغيرها).



