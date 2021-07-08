عاجل..2.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 شهور

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال فترة الشهور العشـر من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2020/2021، ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.5مليار دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.





كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).