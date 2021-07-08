أبرزها عن التمكين الاقتصادي للمرأة.. رسائل السيسي خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، كالاهتمام بالتمكين الاقتصادي، ووضع مخصصات كبيرة للمرأة منذ جائحة كورونا.



يرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.



صورة مصر الحديثة ونهضتها

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا؛ إنه يعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، ويؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.



لن ندخر جهدًا لدعم منظمة تنمية المرأة

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.



التمكين الاقتصادي للمرأة

وتسعى مصر على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول التمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، حسب الرئيس السيسي.



مخصصات كبيرة للمرأة منذ كورونا

وتابع: مصر منذ اللحظة الأولى عند تعاملها مع جائحة كورونا وضعت مخصصات كبيرة للمرأة إدراكا منها أن المرأة من أكثر الفئات تضررًا من مثل هذه الأزمات.



وأضاف الرئيس السيسي، أنه تم تعزيز المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل والعمل بقوة في المبادرة الرئاسية لدعم المرأة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل، مقر المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويشهد الرئيس السيسى إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية المرأة.