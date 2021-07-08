Advertisements

أبرزها عن التمكين الاقتصادي للمرأة.. رسائل السيسي خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، كالاهتمام بالتمكين الاقتصادي، ووضع مخصصات كبيرة للمرأة منذ جائحة كورونا.

يرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

صورة مصر الحديثة ونهضتها
استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا؛ إنه يعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، ويؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

لن ندخر جهدًا لدعم منظمة تنمية المرأة
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

التمكين الاقتصادي للمرأة
وتسعى مصر على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول التمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، حسب الرئيس السيسي.

مخصصات كبيرة للمرأة منذ كورونا
وتابع: مصر منذ اللحظة الأولى عند تعاملها مع جائحة كورونا وضعت مخصصات كبيرة للمرأة إدراكا منها أن المرأة من أكثر الفئات تضررًا من مثل هذه الأزمات.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه تم تعزيز المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل والعمل بقوة في المبادرة الرئاسية لدعم المرأة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل، مقر المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الرئيس السيسى إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية المرأة.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 19 ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على السيارات

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

11:42 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل