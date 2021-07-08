الإمارات تعلن شفاء 1525 حالة جديدة من كورونا





أعلنت الإمارات إجراء 283,327 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم .





وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات، في الكشف عن 1,539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 645,653 حالة.





وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,525 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 623,826 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,849 حالة.



