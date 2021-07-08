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القوى العاملة تحرر 82 محضرا ضد منشآت مخالفة لقانون العمل بالبحر الأحمر

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 752 شابًا، منهم 26 من ذوى الإعاقة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1266 شابا، فضلًا عن توفير 537 فرصة عمل.

وقال الوزير، فى بيان، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 859 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع منحتي مولود بإجمالى 4 آلاف جنيه، و5000 جنيه لإجراء عملية جراحية كبرى لعامل.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضي قامت المديرية بحفظ 17 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 9 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضى، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 388 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 82 محضرًا، وعمل ندوتين توعية للعاملين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 114 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 80 منشأة يعمل بها 8943 عاملًا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 125 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 34 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 49 شكوى، وتبقى 42 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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