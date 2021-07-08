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وكيل "عربية النواب" يثمن دعم السعودية لمصر والسودان حول أزمة السد الإثيوبي

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة وتجديد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.

وقال "أباظة" فى بيان له، إن موقف المملكة العربية السعودية هو دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين.

وأشاد وكيل الشئون العربية بمجلس النواب بتأكيد السعودية على دعمها لمصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقًا لقواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى دعم السعودية للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها ودعوتها للمجتمع الدولي، وتكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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