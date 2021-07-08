وكيل "عربية النواب" يثمن دعم السعودية لمصر والسودان حول أزمة السد الإثيوبي

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة وتجديد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.





وقال "أباظة" فى بيان له، إن موقف المملكة العربية السعودية هو دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين.



