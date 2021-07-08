وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقى سبل التعاون المشترك

استقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي، والدكتور أحمد النايف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، لبحث سبل التعاون المشتركة فى مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ورعاية ذوى الهمم والعزيمة، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجالات التحول الرقمي.



فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة، بوزير العمل العراقي والسفير، مؤكدًا استعداد الوزارة فى التعاون مع الجانب العراقي فى كافة الأمور المتعلقة بمجالات عمل الوزارة، ونقل خبرات العمل بين الطرفين فى مختلف القطاعات، وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين.



وأشار الوزير الى أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة لدولة العراق، وهي تعتبر بمثابة الأمل والحل الجذري لمشكلات التشغيل فيها لنقل البلاد إلى الوضع الأفضل، وخاصة بعد إثبات نجاحها فى الدولة المصرية، وفى ظل جنوح الشباب عن الوظائف خاصة فى القطاع الخاص، لافتا إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بجهد متواصل، وتدريب مستمر للشباب على الأفكار الخاصة بريادة الأعمال وبدء المشروعات الخاصة بالتعاون مع القوى العاملة والوزارات المعنية.



أكد الوزير نجاح تجربة الوزارة فيما يخص التدريب المهني، مشيرة إلي أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة، سيتم زيادتها إلى 57 وحدة تغطى كافة ربوع الدولة المصرية، وتصل للشباب فى أمام محل إقامتهم، لتوفر لهم التدريب المهني على المهن يحتاجها سوق العمل فى تلك الأماكن، موضحا أنه يتم التدريب فيها على مهن التفصيل والحياكة، وتوصيل الكهرباء، والسباكة الصحية، لافتا إلى أن الوزارة علي أتم الاستعداد لنقل تلك الخبرة إلى الجانب العراقي.



وفي مجال رعاية ذوي الهمم والعزيمة وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية أولت كل الاهتمام والرعاية فى الفترات الأخيرة لهذه الفئة مقدمة لها الرعاية الاجتماعية اللازمة، خاصة أن نسبة كبيرة منهم غير قادرة على العمل، حيث وفرت لهم الوزارة تدريب مهني خاص، وفرص عمل لائقة تتناسب مع درجة إعاقة كل فرد منهم، أما غير القادرين على العمل تقوم بتوفير الدعم اللازم لهم من قبل وزارة التضامن الإجتماعي فى العديد من الصور ومنها معاش تكافل وكرامة وفقًا لشروط معينة على شكل إعانة شهرية تصرف لهم من الدولة.



من جانبه أكد الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي، عمق العلاقات المصرية العراقية وتاريخها العريق، وأثنى على جهود الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، وعلى قوة اقتصادها فى مجابهة الأزمات، لافتا إلي ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع الجانب المصري.



وأثنى وزير العمل العراقي، على جهود وزارة القوى العاملة المصرية فى مختلف مجالات عملها، وعلى نجاح تجاربها فيها، وهو ما يظهر جليًا على الساحة العربية، وعلى قدرتها على حماية العمال فى مختلف القطاعات.



وفى ختام اللقاء أهدى وزير القوي العاملة محمد سعفان، وزير العمل العراقي وسفير دولة العراق، هدايا تذكارية من الصناعة المصرية تعبيرًا منه عن العلاقات الطيبة بين البلدين.

