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عاجل.."إيني"الايطالية تتعاون مع مصر في إنتاج وتصدير وقود الهيدروجين

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:35 م
ايني الايطالية
ايني الايطالية
محمد عصام
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 قالت وزارة الكهرباء والكاقة المتجددة ، إنه وقعت اليوم  مذكرة تفاهم  من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس )  مع شركة إينى الإيطالية، للتعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والازرق وتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاجه المستهدفة في مصر.

 

وأضافة الوزارة في بيان لها ، أن  هذه المذكرة تاتي في اطار توجه الدولة المصرية لدخول هذا المجال بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها  الهادفة لتنويع مصادر انتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية و اتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة ، مشيرة إلى  أنه سيتم  إجراء دراسة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق  من خلال تخزين ثانى أكسيد الكربون فى حقول الغاز الطبيعى المتقادمة ، وتشمل الدراسة أيضًا  التعرف على استهلاك السوق المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة ، وكذلك تقييم الخطط والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة.

 

 

 

واشارة الوزارة إلى أن التوقيع تم في حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في حضور السيد اليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية وعدد من قيادات وزارتى الكهرباء والبترول

ووقع البروتوكول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  وماركو روتوندي مدير عام شركة ايوك مصر " إينى ".

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الدعم الذى توليه الدولة المصرية والتعاون القائم لإيجاد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مزاياه ، مشيرا الى ان مصر وهبها الله فرصاً هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وانها تسعى بكل قوة لإستغلال ذلك اقتصاديا والدخول والمنافسة بقوة في مجال انتاج الهيدروجين

وأضاف أن التوقيع يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال ،

 

 ومن جانبه أوضح المهندس طارق الملا ان سرعة توقيع هذا البروتوكول للتعاون بين قطاعى البترول والكهرباء مع شركة إينى الإيطالية يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعجيل بإتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لمشروعات انتاج الهيدروجين كوقود نظيف بالتعاون مع شركات عالمية كبرى استثماراً لمقومات مصر في هذا المجال الواعد ، لافتا الى  ان الدعم الرئاسي والحكومى في هذا المجال الواعد والتعاون المثمر مع وزارة الكهرباء أدى لتحقيق نتائج متميزة وخطوات سريعة على ارض الواقع في هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة  منها توقيع هذا الاتفاق .

وأضاف اليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية أن التوقيع اليوم جزء من المسار الذى اتبعته إينى لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2050 ويتوافق مع استراتيجية مصر في التوجه نحو وتنويع مزيج الطاقة المستخدم وتطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مشيرا الى ان اينى لديها خبرة كبيرة في مصر من خلال شركة ايوك التي تعمل في مصر منذ 1954 ، وانها تشعر بالمسئوليات المجتمعية تجاه تحقيق تلك الأهداف على المدى القصير وانها على المدى البعيد تؤمن بأهمية الاستعداد لمزيج طاقة متنوع يعتمد بصورة اكبر على الطاقات المتجددة ، مضيفا ان توجه مصر نحو الهيدروجين جاء في الوقت المناسب .

وجدير بالذكر أن  الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

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شركة ايني الايطالية تصنيع وقود الهيدروجين ايني الهيدروجين الازرق والاخضر

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