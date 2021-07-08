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إصابة ضابط ومساعد شرطة إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أصيب قبل قليل، ضابط برتبة نقيب ومساعد شرطة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرافق بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مدخل مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة المرافق بالطريق الزراعى " القاهرة - الإسكندرية"، أمام مدخل أبو حمص، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وبالفحص تبين إصابة كلا من "جمال.ع.س"، 40 عامًا، مساعد شرطة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "هشام.ر.ا"، 35 عامًا، نقيب شرطة، باشتباه كسر بالرسغ الأيمن.

وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

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