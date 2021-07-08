5 مراكز لعلاج فيروس C وB.. أحدث تحركات مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي



لم تغفل الدولة المصرية، عن متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، حيث انتهت من تجهيز 5 مراكز بالسودان، وتوفير أدوية تكفى لعلاج 11 ألف مريض.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث تحركات مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي.



توفير أدوية لعلاج 11 ألف مريض

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن إرسال جرعات كاملة لأدوية فيروس "سي"، تكفى لعلاج 11 ألف مريض ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى من فيروس سي.



وأكدت الوزيرة أنه سيتم العمل بالمبادرة حتى علاج كافة المصابين من فيروس سى والاحتفال بخلو السودان من الفيروس بعد تجربة مصر الناجحة في تلك المبادرة.



تجهيز 5 مراكز لعلاج الفيروس

وانتهت وزارة الصحة، من تجهيز 5 مراكز لعلاج فيروس "سي" و"بي" بدولة السودان، حيث تم تجهيز 3 مراكز بالعاصمة الخرطوم، ومركزين آخرين في المناطق الأكثر إصابة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي.



وتجهزت وحدة الفيروسات الكبدية، بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي وذلك بالعيادة المصرية في العاصمة جوبا، تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".



تدريب الأطباء

يقوم الفريق الطبي المصري، بتدريب الجانب السوداني والتشادي على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج.



ويشمل التدريب، الأطباء والصيادلة ومسؤولي معامل التحاليل بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية إلى جنوب السودان.

