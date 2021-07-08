Advertisements

شاهد.. شيما صابر تنشر صورة جريئة لها بصحبة زوجها

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة جديدة برفقه زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ويظهر كل من شيما صابر ورامي صبري من داخل حمام السباحة أثناء عطلتهما الصيفية بشرم الشيخ، حيث ترتدي شيما صابر مايوه باللون الأسود مع قبعة باللون البيج.

 

وعلقت شيما صابر علي الصورة، قائلة: "اترك الأمواج تحملك إلي الأماكن التي لا يمكن أن يحملك إليها النور".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالاتي:

 

"اللهم بارك جمال – صباح الخير – حلوين اوي مشاء الله".

 

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها الأول  من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.

 

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت قائلة: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا ، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان”.

أخبار تهمك

بوجبا يقترب من باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ ساعة و 19 دقيقة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. شيما صابر تنشر صورة جريئة لها بصحبة زوجها

منذ ساعة الا ربع

التفاصيل المالية لصفقة كريم فؤاد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

11:21 ص

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

12:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل