شاهد.. شيما صابر تنشر صورة جريئة لها بصحبة زوجها

نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة جديدة برفقه زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









ويظهر كل من شيما صابر ورامي صبري من داخل حمام السباحة أثناء عطلتهما الصيفية بشرم الشيخ، حيث ترتدي شيما صابر مايوه باللون الأسود مع قبعة باللون البيج.









وعلقت شيما صابر علي الصورة، قائلة: "اترك الأمواج تحملك إلي الأماكن التي لا يمكن أن يحملك إليها النور".









وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالاتي:









"اللهم بارك جمال – صباح الخير – حلوين اوي مشاء الله".









يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها الأول من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.









ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلقت قائلة: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا ، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان”.



