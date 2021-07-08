رئيس هئية التأمينات: لجنة الخبراء أحد أهم ركائز مجلس إدارة الهيئة





أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، علي أن لجنة الخبراء بالهيئة تعد ركيزه هامه من ركائز عمل وقرارات مجلس الإدارة مشيرًا الي ان القانون اوجب تشكيل ثلاث لجان لمعاونة مجلس الإدارة في إتخاذ كافة قراراته هم لجنة المراجعة ولجنة الحوكمه ولجنة الخبراء.



جاء ذلك خلال لقاءة بأول إجتماع للجنة الخبراء والذي ضم في تشكيله الدكتور محمد يوسف رئيسًا للجنة كما ضم الدكتور فخري الدين علي الفقي والدكتور حسين عطا من الخبراء الماليين ومن الخبراء الإكتواريين رفعت محمد عيد، أحمد رشوان بالإضافة إلي ناريمان فرج ممثلا عن وزارة المالية ومن خبراء التأمينات ضمت اللجنة الدكتور احمد عبدالسلام، اللواء مجدي منسي، الدكتور محمد غازي.



وحول إختصاصات لجنة الخبراء أوضح رئيس هيئة التأمينات أن من أهم تلك الإختصاصات إعداد تقرير للعرض على مجلس الإدارة تمهيدًا لإصدار القرار الجمهوري بنسبة الزيادة السنوية للمعاشات إعتبارًا من أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم ولا تزيد عن 15 %، تقديم الخبرات والاستشارات لمجلس الإدارة،إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفه بها المجلس،إبداء الرأى في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة، إجراء الفحص الإكتواري للنظام بصورة دورية كل ثلاث سنوات.



يذكر ان لجنة الخبراء قد تم تشكيلها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2021 وقد روعي في تشكيلها ان تضم خبراء إكتواريين، وخبراء ماليين وتأمينيين، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية.



جدير بالذكر أن منظومة العمل التأميني تشهد تطورات متلاحقة منها إدخال الميكنة والدفع بكوادر بشرية شابة مدربه علي التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بالاضافه الي زيادات قيم المعاش والتي وصلت الي 282 مليار جنيه في العام المالي الحالي.