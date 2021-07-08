مدير "بيطري البحر الأحمر": توقيع الكشف الظاهري لخراف الأضاحي بمديرية الزراعة (فيديو وصور)

قال الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.





وأكد "سلمى"، في تصريحات خاصة ل "لفجر"، تم وضع خطة شاملة لمتابعة شوادر عرض الاضاحى، لافتًا أنه تم اليوم المرور على منفذ بيع خراف الأضاحي بمديرية الزراعة.





وأضاف مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه تم توقيع الكشف الطبي الظاهرى على 70 رأس خراف داخل منفذ بيع مديرية الزراعة للتأكد من سلامة الأضاحي قبل طرحها للمواطنين.



