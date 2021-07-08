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قبل صدام الليلة.. الأهلي "كعبه عال" على المقاولون العرب في الدوري (أرقام)
الخميس 08/يوليو/2021 - 12:45 م
علاء خليف
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يستضيف استاد "بتروسبورت" مساء اليوم الخميس، مباراة قوية ستجمع بين فريقي الأهلي ونظيره المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.
تحمل مواجهة الليلة رقم 76 بين الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقين في 75 مباراة بالبطولة المحلية، حقق المارد الأحمر 53 انتصارا، مقابل 7 انتصارات للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة بينهما.
زار لاعبو النادي الأهلي شباك المقاولون العرب 128 مرة خلال مواجهات الفريقين السابقة ببطولة الدوري الممتاز، بينما بينما استقبلت الشباك الحمراء 43 هدفًا.
ويعد فوز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 6 / 2 في مباراتهما ببطولة الدوري عام 2002 هو الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة المحلية.
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