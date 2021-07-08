قبل صدام الليلة.. الأهلي "كعبه عال" على المقاولون العرب في الدوري (أرقام)

يستضيف استاد "بتروسبورت" مساء اليوم الخميس، مباراة قوية ستجمع بين فريقي الأهلي ونظيره المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.





تحمل مواجهة الليلة رقم 76 بين الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقين في 75 مباراة بالبطولة المحلية، حقق المارد الأحمر 53 انتصارا، مقابل 7 انتصارات للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة بينهما.