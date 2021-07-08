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علاء عابد: الخط الملاحي بين مصر والسعودية والأردن هدفه تنشيط السياحة العربية

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تفقد وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، عددًا من مشروعات الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ والطرق المزمع افتتاحها، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مستشار محافظة جنوب سيناء للمشروعات، اللواء عبدالفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء للإعلام.


وشملت الجولة التفقدية، شبكة الطرق الداخلية بعضها طرق تم إنشاؤها، ومنها: "نبق الساحلي، السلام، الأوسط، مضمار الهجن، فضلًا عن الطرق الجديدة الجاري إنشاؤها، وفي مقدمتها الطرق الدائري من المقرر الافتتاح الرسمي منتصف أغسطس، فضلا عن الكباري والدورنات العلوية، وذلك بقيمة 2 مليار جنيه.


واصطحب "السولية"، الوفد البرلماني للموقع المقترح للخط الملاحي المزمع إنشاؤه، ليربط بين مصر والإردن والسعودية بهدف تفعيل السياحة العربية، لافتًا إلى أن التكلفة الكاملة للمشروع لاتزال تحت الدراسة.


من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أهمية الخط الملاحي المزمع إقامته لتنشيط السياحة العربية بمدينة شرم الشيخ، لاسيما وأنها مدينة سياحية على مستوى عالمي وتحتاج لمزيد من الأفكار لتنشيط السياحة بها.


كما تفقد الوفد، طريق نبق السياحي الأمامي والذي يُغذي منطقة نبق السياحية، وذلك بتكلفة 35 مليون جنية، وأكد" السولية" أن الطريق يعد الشريان الرئيسي لكافة التحركات في نبق، ومحور شريان لتنمية المنطقة، وتم تزويدة بلاند سكيب على الجانبين، وكاميرات مراقبة، يأتي ذلك إلى جانب تفقد طريق الشيخ زايد.

وكان الوفد البرلماني قد استهل زيارته البرلمانية يستهل بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، كل من: النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبدالمولي، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان، النائب حمدي عبدالوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل، النائب ناصر هداية، الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبدالرازق أمين اللجنة.
علاء عابد: الخط الملاحي بين مصر والسعودية والأردن هدفه تنشيط السياحة العربية
علاء عابد: الخط الملاحي بين مصر والسعودية والأردن هدفه تنشيط السياحة العربية
علاء عابد: الخط الملاحي بين مصر والسعودية والأردن هدفه تنشيط السياحة العربية
علاء عابد: الخط الملاحي بين مصر والسعودية والأردن هدفه تنشيط السياحة العربية

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