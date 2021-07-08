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باشا مصر.. أمير كرارة يخطف الأنظار بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر أمير كرارة في الصورة مرتديا تيشيرت باللون الأبيض مع نظارة شمس باللون الأسود، أثناء احتسائه أحد المشروبات المنعشة.

 

وحرص أمير كرارة، علي ارتداء ساعة يد باللون الأسود في معصمه الأيسر.

 

يذكر أن النجم أمير كرارة روج للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، وذلك بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب من خلال المشهد معلقا:"تفتكروا مين أبطال الجزء التاني".
 

يذكر أن فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

 

وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم كازابلانكا في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

 

وشارك في فيلم كازابلانكا النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.

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