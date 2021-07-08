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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالبحيرة

الخميس 08/يوليو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى الجرائم.

كان قد تلقي مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بلاغا من "سائق، وتباع"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بأنهما حال إستقلالهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهان لمحل إقامتهما عقب إنتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، فوجئا بقيام سيارتين نقل بإعتراض طريقهما وترجل منهما 4 أشخاص "ملثمين"، وإقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة إثنان من المتهمين وقيامهم بالإستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها مبلغ مالى وهاتف محمول خاص بأحد المبلغين، كرهًا عنهما ولاذوا بالهرب.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى مجال السرقات بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام وتنسيقًا مع مديريتى أمن القاهرة والجيزة، تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات إرتكاب الواقعة والسيارة المستولى عليها والسيارتين المُستخدمتين فى الواقعة أحداهما مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية وإعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة، والأخرى ملك أحد المتهمين.

كما تم ضبط الأسلحة المُستخدمة فى الواقعة عبارة عن عدد 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، كما أضافوا بقيامهم ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ الثانى بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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