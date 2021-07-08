استشاري تحاليل يكشف أهمية فيتامين "د" للكبار والصغار (فيديو)

قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية، إن فيتامين "د" مهم جدا لجسم الإنسان، وله مصادر متعددة، منها الغذاء كاللحوم والألبان والبيض، وكذلك يتواجد في صورة غير نشطة بجلد الإنسان.





وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الأطفال يحتاجونه بجرعات محددة للوقاية من الإصابة بلين العظام، وكذلك الكبار يحتاجونه للوقاية من هشاشة العظام، محذرا من الإفراط من تناوله سواء للكبار والصغار حيث يمكن أن يؤدي لمشاكل في العظام نفسه، ويقلل من كتلة العظام، وقد يؤدي للتسمم عند زيادته عن المعدل الطبيعي، وقد يؤدي لفشل في وظائف الكلى.



